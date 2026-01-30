ناشئو جنوب سيناء ينافسون بقوة على لقب "سوبر المصارعة"

جنوب سيناء- رضا السيد:

شارك لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء في بطولة السوبر للمصارعة تحت 17 عامًا.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أبطال جنوب سيناء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في مشاركة قوية في منافسات المصارعة، وأظهروا مستوى فني عالي يعكس الجهود الكبيرة في إعداد الرياضيين الناشئين بالمحافظة وتأهيلهم للمنافسات الكبرى، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قدراتهم الرياضية ضمن منظومة إعداد الأبطال.

وأكد أن أبطال المشروع أثبتوا جدارتهم خلال المنافسات، وقدموا أداءً لافتًا أمام مجموعة من أبرز المواهب الرياضية المشاركة في البطولة، مما يعكس انتظام البرامج التدريبية والخطط الفنية التي ينفذها المشروع بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية.

وأوضح أن هذه المشاركة تعد فرصة مهمة للاعبين للتنافس على أعلى مستوى، واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير أدائهم واستعدادهم للمنافسات المقبلة، كما تؤكد هذه الإنجازات استمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية في مجال الرياضة، التي تهدف إلى بناء قاعدة قوية من الرياضيين الشباب القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.