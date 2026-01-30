إعلان

ناشئو جنوب سيناء ينافسون بقوة على لقب "سوبر المصارعة"

كتب : رضا السيد

07:13 م 30/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أبطال جنوب سيناء
  • عرض 4 صورة
    المنافسة
  • عرض 4 صورة
    المشاركة في فعاليات المسابقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء- رضا السيد:

شارك لاعبو المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء في بطولة السوبر للمصارعة تحت 17 عامًا.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أبطال جنوب سيناء للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في مشاركة قوية في منافسات المصارعة، وأظهروا مستوى فني عالي يعكس الجهود الكبيرة في إعداد الرياضيين الناشئين بالمحافظة وتأهيلهم للمنافسات الكبرى، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الرامية إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتطوير قدراتهم الرياضية ضمن منظومة إعداد الأبطال.

وأكد أن أبطال المشروع أثبتوا جدارتهم خلال المنافسات، وقدموا أداءً لافتًا أمام مجموعة من أبرز المواهب الرياضية المشاركة في البطولة، مما يعكس انتظام البرامج التدريبية والخطط الفنية التي ينفذها المشروع بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية.

وأوضح أن هذه المشاركة تعد فرصة مهمة للاعبين للتنافس على أعلى مستوى، واكتساب الخبرات التي تسهم في تطوير أدائهم واستعدادهم للمنافسات المقبلة، كما تؤكد هذه الإنجازات استمرار تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية في مجال الرياضة، التي تهدف إلى بناء قاعدة قوية من الرياضيين الشباب القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لاعبو المشروع القومي للموهبة ناشئو جنوب سيناء لقب سوبر المصارعة بطولة السوبر للمصارعة الشباب والرياضة بجنوب سيناء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"غير مرغوب فيه".. إسرائيل تمنح دبلوماسيا من جنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة
شئون عربية و دولية

"غير مرغوب فيه".. إسرائيل تمنح دبلوماسيا من جنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة
بعد فوز البدوي بفارق 8 أصوات.. هاني سري الدين: أدرس الطعن على نتيجة انتخابات
أخبار مصر

بعد فوز البدوي بفارق 8 أصوات.. هاني سري الدين: أدرس الطعن على نتيجة انتخابات
فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
أخبار مصر

فوز الدكتور السيد البدوي بانتخابات رئاسة حزب الوفد
رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "النص التاني" بطولة أحمد أمين
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. طرح برومو مسلسل "النص التاني" بطولة أحمد أمين

غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين
كرة نسائية

غياب رباعي منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما عن مواجهة بنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟