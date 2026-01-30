بالصور- افتتاح 3 مساجد جديدة بعدد من مراكز المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا افتتاح ثلاثة مساجد جديدة بعدد من المراكز، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وبناء المساجد، بما يساهم في توفير أماكن عبادة ملائمة للمواطنين وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمساجد داخل القرى والنجوع.

وأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح المساجد الجديدة اليوم الجمعة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في سياق اهتمام الدولة بإعمار بيوت الله وتهيئتها لاستقبال المصلين خلال الشهر الفضيل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين المشروعات الدينية والتنموية والخدمية.

وأشار محافظ المنيا إلى أن الافتتاحات شملت مسجد العهد الجديد بقرية عرب زاوية حاتم بمركز أبوقرقاص، ومسجد علي بن أبي طالب بعزبة الحضارة بقرية الروبي بمركز سمالوط، بالإضافة إلى مسجد الشيخ حسن بقرية اعطو بمركز بني مزار، لافتًا إلى أن هذه المساجد جرى إحلالها وتجديدها خلال عامي 2025 و2026.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإحلال والتجديد تمت بالجهود الذاتية، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، مؤكدًا أن إعمار بيوت الله يمثل أولوية قصوى، نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به المساجد في نشر القيم الدينية الصحيحة، وترسيخ مبادئ الوسطية والتسامح، والمساهمة في بناء الوعي المجتمعي.

وأكد محافظ المنيا استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف لاستكمال خطط تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع تنفيذ المشروعات التنموية الأخرى، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة داخل القرى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمر خليفة، مدير مديرية الأوقاف، أن المساجد التي جرى افتتاحها تم تنفيذها وفق اشتراطات هندسية وفنية دقيقة، وجرى تجهيزها وفرشها بالكامل لاستقبال المصلين، مشيدًا بدور المحافظة وتعاون الأهالي في دعم مشروعات إعمار بيوت الله وتسريع معدلات الإنجاز.