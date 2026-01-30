إعلان

هبوط أرضي مفاجئ بفناء مدرسة طحانوب الابتدائية في القليوبية -صور

كتب : مصراوي

05:35 م 30/01/2026
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدرسة طحانوب الابتدائية رقم (2)، المجاورة للمدرسة الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، هبوطًا أرضيًا داخل فناء المدرسة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى إبلاغ غرفة الأزمات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وكذلك ديوان عام محافظة القليوبية، حيث تم الدفع بالفرق الفنية المختصة لبدء أعمال الفحص والمعالجة بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

وكشف مصدر بإدارة شبين القناطر التعليمية، أنه فور تلقي البلاغ من إدارة المدرسة، تم التنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية للدفع بالفنيين المختصين، للكشف عن أسباب الهبوط الأرضي والعمل على معالجته في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن المدرسة خالية تمامًا من التلاميذ خلال الفترة الحالية، نظرًا لإجازة نصف العام الدراسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد أبو ليلة، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أنه جرى التعامل الفوري مع البلاغ من خلال إدارة الأزمات بالمدينة، ورفعه إلى الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، مع التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للمعالجة العاجلة والتعرف على أسباب الهبوط، منعًا لوقوع أية خسائر مستقبلية.

