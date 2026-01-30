إعلان

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة على طريق الوردة البيضاء بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

06:33 م 30/01/2026

انقلاب سيارة نصف نقل

السويس- حسام الدين أحمد:

لقي شخص مصرعه، إثر انقلاب سيارة نصف نقل على طريق "النفق- الكيلو 109" في السويس، ونقل رجال الإسعاف المتوفى إلى ثلاجة مجمع السويس الطبي، تحت تصرف جهات التحقيق.

كان إسعاف السويس، تلقى بلاغا من قائدي السيارات يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل بوصلة " الوردة البيضاء" حيث الطريق الممتد من الكيلو 109 بطريق "السويس- القاهرة" ونفق الشهيد أحمد حمدي، وجرى توجيه سيارة إسعاف من أقرب نقطة ارتكاز لموقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وكشفت المعاينة المبدئية أن السرعة الزائدة تسببت في انحراف عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لانقلاب السيارة، وجرى رفع أثار الحادث من حرم الطريق لاستكمال الحركة المرورية بشكل طبيعي.

