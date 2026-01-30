كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

حضر عدد كبير من نجوم الفن العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة 30 يناير، للكشف عن تفاصيل الموسم الذي تنطلق فعالياته بعد أيام قليلة.

واستقبلت السجادة الحمراء، النجوم: أحمد العوضي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا.

يُعرض لـ مصطفى شعبان في رمضان مسلسل "درش"، ويشارك يوسف الشريف بمسلسل "فن الحرب"، بينما يطل العوضي من خلال "علي كلاي".

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.