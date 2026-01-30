كتب- عمرو صالح:

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة أو هرمونات في الإنتاج الداجني لا أساس له من الصحة، مشددة على أن كافة المنتجات الزراعية والحيوانية تخضع لرقابة صارمة ومستمرة لضمان سلامة الغذاء.

وأوضحت الوزارة، أن جميع المبيدات الزراعية تخضع لتسجيل دقيق من لجنة مبيدات الآفات الزراعية التي تضم نخبة من العلماء والخبراء، مع اجتياز المركبات لتجارب حقلية وتحليلات معملية وفق معايير منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

كما تنفذ اللجنة برنامج الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة، وشمل البرنامج خلال موسم 2025 سحب 4760 عينة من 34 محصولًا موزعة على 20 سوقًا مركزيًا في 17 محافظة.

وفي إطار مكافحة المخالفات، قامت الوزارة بتنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة لمخازن ومنافذ البيع، والتحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة، مع تحرير 371,909 محاضر ضد المخالفين وتقنين أوضاع 8,382 محلًا. كما شملت التدريبات 1,108 دورة تدريبية لتأهيل 3,200 مطبق مبيدات جديد لضمان الاستخدام السليم.

وشددت الوزارة على أن منتجات مصر الزراعية والداجنة خاضعة لمعايير دقيقة، حيث بلغت الصادرات الزراعية 9.5 مليون طن خلال 2025، تغطي نحو 167 دولة، مع فتح نحو 25 سوقًا جديدًا، ما يعكس السمعة العالمية للمنتج المصري.

وأكدت أن ما يثار حول هرمونات التسمين في الدواجن عار تمامًا من الصحة، حيث يعتمد نمو الدواجن على التحسين الوراثي وبرامج التغذية المتطورة، وتخضع جميع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع إجراء فحوصات معملية قبل البيع.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق الرقابة على الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية مفاجئة لضبط أي مخالفات، مؤكدة رفضها لأي محاولة للنيل من سمعة الفلاح المصري، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات الرسمية.