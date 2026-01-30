مباريات الأمس
15 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعداداً لمواجهة يانج أفريكانز

كتب : نهي خورشيد

06:55 م 30/01/2026 تعديل في 07:12 م
    مران الأهلي اليوم 15
    مران الأهلي اليوم 1
    مران الأهلي اليوم 2
    مران الأهلي اليوم 4
    مران الأهلي اليوم 9
    مران الأهلي اليوم 8
    مران الأهلي اليوم 7
    مران الأهلي اليوم 5
    مران الأهلي اليوم 6
    مران الأهلي اليوم 3
    مران الأهلي اليوم 13
    مران الأهلي اليوم 12
    مران الأهلي اليوم 11
    مران الأهلي اليوم 10

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الجمعة، على استاد أماني بجزيرة زانزبار في تنزانيا، وذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقاد الإسباني ييس توروب المدير الفني للفريق، المران الذي انطلق بفقرة بدنية مكثفة وركز خلالها الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بدنياً ورفع معدلات التركيز قبل اللقاء المرتقب.

وشهد التدريب تنفيذ عدد من الجوانب الفنية وتدريبات الكرة المتنوعة، قبل أن يختتم بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين سعى خلالها الجهاز الفني لتطبيق بعض التعليمات التكتيكية الخاصة بالمباراة.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في اللقاء المقرر إقامته في الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي اليوم الأهلي دوري أبطال أفريقيا يانج أفريكانز

