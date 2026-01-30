إعلان

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى جنوب سيناء خلال ساعات

كتب : مصراوي

05:47 م 30/01/2026

الدكتورة وفاء رضا- وكيل وزارة التربية والتعليم

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه سيجري إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 – 2026، خلال ساعات.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وفي انتظار اعتمادها من اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مشيرة إلى أنه سيجري إعلان النتيجة عقب الاعتماد مباشرة في المدارس، وعلى الصفحة الخاصة بالمديرية.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية بلغ 3683 طالبا وطالبة، وجرى توزيعهم على 50 لجنة على مستوى المحافظة.

