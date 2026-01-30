22 مرشحاً يتنافسون على 8 مقاعد في انتخابات محامين السويس غداً

السويس- حسام الدين أحمد:



تجرى غدا السبت، انتخابات نقابة المحامين في السويس، ضمن محافظات المرحلة الثانية لنقابات المحامين الفرعية والتي تجرى بإشراف قضائي ومتابعة من مجلس النقابة العامة، ويتنافس في السويس 22 محاميًا على 8 مقاعد، أحدها للشباب و7 للمرشحين عن محكمتي السويس والأربعين، في الدورة التي تبدأ العام الجاري، تنتهي بعد 4 سنوات.



وتشهد انتخابات المحامين في السويس تنافس قوي على مقعد النقيب بين المحامي أشرف فاروق النقيب الحالي، وسعيد حسن النقيب السابق، ويتنافس 4 محامين على مقعد واحد الشباب وهم غريب عثمان، محمد العربي، محمود كريشة، ومعتز أحمد الكيلاني.



ويضم نقابة المحامين في السويس محكمتين جزئيتين هما محكمة الأربعين الجزئية ومحكمة السويس الجزئية، وترشح بالأربعين 8 محامين هم: السنوني أبو صيام، خالد عبد الستار، سمير عبد ربه، علي احمد علي، عمرو غريب، محمد صلاح سالم، محمد هاشم، ومحمود حسين، وتنازل 2 عن الترشح هما أحمد عبد الرحمن وحلمي مرسي.



أما في محكمة السويس فترشح: إبراهيم زكي، أبو العلا فوزي، أحمد غريب، أحمد العدوي، أسامة الباز، خالد محمود حسين، شيماء الطيب، علي أبو طالب، مصطفى عبده، وليد نجيب، وتنازل أحمد عادل أبو العلا.



وقال مصدر مسؤول بنقابة المحامين، إن المقعد المخصص للشباب يكون من نصيب الأعلى صوتا من بين المرشحين الأربعة، أما المقاعد السبعة الأخرى بمجلس النقابة تحسم 2 منهما للحاصل على أعلى أصوات في محكمة الأربعين على حدى، ومحكمة السويس على حدى.



وأضاف المصدر، أن المقاعد الخمس الباقية تحسم باختيار الأعلى أصوات باقي المرشحين في المحكمتين سويا، حتى وإن كان الخمسة من محكمة واحدة دون الأخرى، وتقترب الكتلة التصويتية لمحكمة الأربعين والسويس من 3000 محامي.

