"الأسود يليق بها".. هيدي كرم تخطف الأنظار بـ"اللوك الرياضي"

خطفت هيدي كرم الأنظار بإطلالة جذابة شاركتها مع متابعيها على إنستجرام، تميزت بـ"اللوك الرياضي" الأسود بالكامل.

اعتمدت هيدي طقما رياضيا "مونوكروم" باللون الأسود، تميز بقصة مريحة تسمح لها بحرية الحركة أثناء العزف، مما جعلها تبدو في غاية الرشاقة.

ولإضفاء لمسة أنثوية على اللون الأسود الطاغي، زينت عنقها بسلاسل ذهبية رقيقة بنظام الطبقات، وهي صيحة تضيف بريقا ناعما للوجوه.

وأكملت مظهرها بحذاء رياضي ضخم باللون الأسود، ليتماشى مع روح الإطلالة "الأنيقة والعملية" في آن واحد.

وفضلت هيدي تسريحة الشعر المنسدل بعفوية بتدرجات البني الفاتح، مما أضفى لمسة من التحرر والجمال الطبيعي على ملامحها.

ظهرت بـ "نو ميك أب لوك" مشرق، ركزت فيه على نضارة البشرة الطبيعية، مما جعل ابتسامتها الواسعة هي العنوان الأبرز لإطلالتها.

