البحيرة - أحمد نصرة:

أُصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: عبده عبده عبدالله 61 عامًا، بسحجات وكدمات متفرقة، محمد عبده عبدالله 28 عامًا، باشتباه كسر بالحوض، محمد فوزي فليفل 46 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليمنى، بسام علي السيد 38 عامًا، بكسر بالكوع الأيسر، فتح الله عبد الوهاب أبو طبيخة 47 عامًا، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، نانسي إبراهيم علي 26 عامًا، بكسر بالحوض.

كما أصيب كل من: محمد عبد الفتاح أبو ريدة 21 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، شحاته محمود دسوقي 57 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر،وأحمد صبري خليل 23 عامًا، بكسر بالساق اليسرى، أحمد سعد محمد مرزوق 54 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالصدر وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة كفر الشيخ.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى إدكو، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.