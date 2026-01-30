إعلان

متحف شرم الشيخ ينظم ورشة فنية للأطفال تحت شعار "الأرض في حمايتنا" (صور)

كتب : رضا السيد

01:07 م 30/01/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم متحف شرم الشيخ ورشة فنية تعليمية للأطفال تحت شعار "الأرض في حمايتنا"، في إطار الدور التوعوي والمجتمعي للمتحف في نشر مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة استهدفت الأطفال من 6 حتى 14 عامًا، لتعريفهم بأهمية حماية كوكب الأرض، وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، مثل: ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل المخلفات، ودعم ثقافة إعادة التدوير، بطريقة مبسطة وفعّالة تتناسب مع المرحلة العمرية للمشاركين.

وأوضح مدير المتحف أن فعاليات الورشة تضمنت جانبًا نظريًا عبارة عن حوار مفتوح مع الأطفال حول دورهم في حماية البيئة، أعقبه تجديد عهد "أصدقاء الاستدامة" من خلال تعهّد جماعي يعكس شعورهم بالمسؤولية تجاه الأرض.

وأشار مدير المتحف إلى أن الجانب العملي الفني شمل تنفيذ لوحة فنية جماعية ملونة عبّرت عن شعار "الأرض في حمايتنا"، استخدم خلالها الأطفال الرموز البيئية والألوان للتعبير عن رؤيتهم لكوكب نظيف وآمن. ولفت إلى أن الجانب النظري يسهم بشكل كبير في ترسيخ فكرة أن الفن يمكن أن يكون رسالة قوية لحماية الطبيعة لدى الأطفال.

وأكد "حسنين" أن إدارة المتحف تحرص على تنظيم هذه الورش ضمن سلسلة الأنشطة التعليمية، التي تؤكد على دور المتحف في الربط بين التعليم والفن والوعي البيئي، وتنمية الحس الإبداعي لدى الأطفال.

متحف شرم الشيخ الأرض في حمايتنا ورشة فنية تعليمية للأطفال جنوب سيناء

