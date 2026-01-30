أسيوط - محمود عجمي:

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، طالبين من المرحلة الابتدائية برفقة مدربيهما، تقديرًا لتميزهما في مجالات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه اللفتة في إطار حرص الدولة على دعم ورعاية الموهوبين، واستمرار نهج محافظة أسيوط في اكتشاف العقول الواعدة وتشجيع الابتكار، بحضور محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال اللقاء، قدّم الطالب يوسف محمود سرور، بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقه يحيى، بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة دار الأقصى، عرضًا تفصيليًا لمشروعهما الابتكاري "الخوذة الذكية"، الذي يهدف إلى دعم مجالات متعددة، منها أعمال الإطفاء، واستكشاف الفضاء، والتنقيب في المناجم، والعمل داخل البيئات الخطرة.

وأوضح الطالبان أن الخوذة الذكية تعتمد على مجموعة من التقنيات الحديثة، منها حساسات لقياس المسافات وتجنب العوائق، ورصد الغازات الضارة، ونظام لتنقية الهواء، وميكروسكوب لرصد الأجسام الدقيقة، بالإضافة إلى أنظمة إنذار متنوعة، وأجهزة لقياس معدل نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم، بما يعزز مستويات السلامة للعاملين في الظروف الصعبة.

وأشاد محافظ أسيوط بالمستوى العلمي المتميز للطالبين، مؤكدًا اعتزازه بمثل هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة، ومشيرًا إلى أن رعاية الموهوبين تأتي ضمن أولويات الدولة لبناء جيل قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية وصناعة المستقبل.

ووجّه المحافظ بمنح مكافأة مالية للطالبين تقديرًا لجهودهما وابتكارهما، إلى جانب تكريم المدربين المشرفين على تأهيلهما، وهما: المهندس كريم سيد العكري، والمهندسة شهد علي محمد، دعمًا لدورهم في اكتشاف وتنمية المواهب. وقد تلقى الطالبان تدريبهما داخل إحدى الشركات المتخصصة في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات.

كما أعلن محافظ أسيوط تكريم الطالبين رسميًا خلال الجلسة المقبلة للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذكر أن الطالبين سيكونان أول أعضاء نواة لنادي الذكاء الاصطناعي الجاري تأسيسه بمركزي شباب أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، بما يوفر منصة داعمة لتطوير مهارات الطلاب الموهوبين في مجال الابتكار والتكنولوجيا.