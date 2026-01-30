متسابقو بورسعيد الدولية للقرآن يؤدون صلاة الجمعة بمسجد السلام- صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى المتسابقون الأجانب المشاركون في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها التاسعة، والتي تحمل اسم الشيخ محمود علي البنا، صلاة الجمعة بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد، وسط أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي للمسابقة.

ورحب إمام المسجد بضيوف مصر من حفظة القرآن الكريم ورجال الأزهر الشريف، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الحاضنة للقرآن الكريم والراعية لحفظة كتاب الله من مختلف دول العالم، مستعرضًا فضل الحافظين لمنزلة رفيعة أعدها الله لهم.

وعقب انتهاء الصلاة، أنشد المتسابقون مدائح نبوية في ساحة المسجد، في مشهد لاقى إعجاب المصلين والحضور، وأضفى أجواء روحانية خاصة على محيط المسجد، معكوسًا روح المحبة والتآخي بين ممثلي 30 دولة مشاركة في المسابقة.

ويُقام حفل افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على أن يُذاع الحفل مباشرة عبر التلفزيون المصري.