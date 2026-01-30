إعلان

مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

كتب : محمد الصاوي

02:25 م 30/01/2026

مديرية أمن البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم

كتب- محمد الصاوي:

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم، أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

ويأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.

مديرية أمن البحر الأحمر وزارة الداخلية حملة للتبرع بالدم

