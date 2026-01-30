رسوم امتحانات الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، القيمة المالية الواجب سدادها من قبل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن كل طالب متقدم للامتحان يُلزَم بسداد مائتي جنيه مصري (200 جنيه) مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، وذلك لضمان توفير جميع المستلزمات الضرورية داخل لجان الامتحانات.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للطلاب المقيدين والذين يتقدمون للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، يتم إضافة عشرة جنيهات (10 جنيهات) كرسوم إضافية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2025 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات الإضافية التي تقدم للطلاب عبر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

أما الطلاب الذين يتقدمون للمرة الثالثة أو الرابعة، فيُلزمون بسداد رسوم إجمالية قدرها 210 جنيهات مصري، طبقًا لنفس التعليمات الرسمية.

وأكدت الوزارة ضرورة إلصاق طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات على استمارة التقدم للامتحان، ضمن الإجراءات الرسمية لدعم المشروعات التعليمية المختلفة وضمان انتظام سير عملية التقدم للامتحانات.

