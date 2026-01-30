تل أبيب- (أ ب)

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، إنها سوف تعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، بعد غد الأحد، بعد إغلاق دام عامين.

وأعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، وهي الهيئة العسكرية المسؤولية عن تنسيق المساعدات لقطاع غزة، في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم السماح بـ "حركة محدودة للأفراد فقط".

وتعد إعادة فتح معبر رفح يوم الأحد خطوة مهمة للأمام ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن المعبر، الذي يعد بوابة غزة الرئيسية إلى العالم الخارجي، مغلق بشكل شبه كامل، منذ مايو 2024، ولطالما شددت مصر على أن المعبر مفتوح "من الجانب المصري".