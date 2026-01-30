إعلان

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بمصرف زراعي ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:48 ص 30/01/2026
    انقلاب سيارة ملاكي بمصرف زراعي ببني سويف (2)
    انقلاب سيارة ملاكي بمصرف زراعي ببني سويف (1)

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل مصرف زراعي، في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية "و م أ 3852" في مصرف زراعي بين قريتي طنسا وبني أحمد بمركز ببا.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخص من مستقلي السيارة، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

