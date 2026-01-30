إعلان

بالفيديو.. رقص هالة صدقي وكزبرة وسيد رجب في كواليس"بيبو"

01:56 م 30/01/2026
نشر الفنان الشاب كزبرة مقطع فيديو له، ظهرت فيه الفنانة هالة صدقي وهي ترقص مع الفنان سيد رجب في موقع تصوير مسلسله الجديد "بيبو" الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2026.

ويقدم كزبرة أولى بطولاته في الدراما 2026 من خلال مسلسل بيبو، الذى يعد أولى بطولاته فى موسم دراما رمضان.

ويجسد كزبرة خلال أحداث المسلسل شخصية شاب فقير في منتصف العشرينيات يحلم بالسفر وتحقيق ذاته، قبل أن يكتشف سرًا غامضًا عن حياته يقلب مساره بالكامل، ويدخله في رحلة بحث عن حقيقته.

مسلسل بيبو بطولة كزبرة، هالة صدقي، سيد رجب، علاء مرسي، إسلام إبراهيم، وليد فواز، نورين أبوسعدة، وئام مجدي، أحمد سلطان، من إخراج أحمد شفيق وتأليف وإشراف المخرج تامر محسن وإنتاج ميديا هب سعدى- جوهر.

