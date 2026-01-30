إعلان

لمدة 12 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:48 م 30/01/2026

قطع مياه الشرب

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن انقطاع مؤقت لمياه الشرب عن مركز ومدينة أبو حمص، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ السبت.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الشامل بمحطة مياه أبو حمص القديمة، وذلك بمعرفة الهيئة الهندسية، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ويشمل الانقطاع 4 مناطق هي مدينة أبو حمص، وقرى بركة غطاس، وجواد حسني، وبلقطر.

وناشدت الشركة المواطنين، وكافة الجهات والمصالح الخدمية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، وعودة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه تم اختيار موعد الصيانة خلال الفترات الأقل استخدامًا للمياه، مع توفير 4 سيارات مياه شرب نقية لخدمة المناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي حياة كريمة محافظة البحيرة

أخبار

المزيد

الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم