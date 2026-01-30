إعلان

المجلس العسكري في النيجر يتهم فرنسا بالوقوف وراء هجوم استهدف قاعدة جوية

كتب : مصراوي

02:12 م 30/01/2026 تعديل في 02:33 م

الجنرال عبد الرحمن تشياني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دكار- (أ ب)

اتهم رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني رؤساء فرنسا وبنين وساحل العاج بدعم الجماعات المسلحة التي هاجمت قاعدة تابعة لسلاح الجو في العاصمة في وقت مبكر من أمس الخميس.

وقال التلفزيون الحكومي إن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم، بينما قتل 20 من منفذي الهجوم، واعتقل 11، عقب استجابة سريعة من الجو والبر.

وقال تشياني للتلفزيون الحكومي في وقت متأخر من أمس الخميس، "نُذكِر رُعاة هؤلاء المرتزقة وهم إيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا) وباتريس تالون (رئيس بنين) وألحسن واتارا (رئيس ساحل العاج)، لقد سمعناهم ينبحون بما يكفي، وعليهم الآن سماع زئيرنا". ولم يقدم دليلا لدعم اتهامه.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن منفذي الهجوم المجهولين الذين شنوا هجوما على نيامي، عاصمة النيجر، اقتربوا من مخزون اليورانيوم الذي كان نقل من منجم تابع لشركة أورانو الفرنسية.

وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهري الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو يبدو أنها من مكان الحادث دوي انفجارات قوية وتوهج السماء في أعقاب الانفجارات التي بدأت حوالي منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في منطقة مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيجر عبد الرحمن تشياني فرنسا ساحل العاج الجماعات المسلحة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد
شئون عربية و دولية

بعد إغلاق عامين.. إسرائيل تعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر يوم الأحد
ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة
الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
أخبار المحافظات

الخوذة الذكية".. محافظ أسيوط يكرّم اثنين من عباقرة الابتكار الصغار (صور)
6 فواكه تأثيرها سحري لمرضى القولون.. احرص على تناولها
نصائح طبية

6 فواكه تأثيرها سحري لمرضى القولون.. احرص على تناولها
بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها
زووم

بالصور- انهيار ابنة الفنانة هدى شعراوي في جنازتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يتحدث عن توقيت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.. ماذا قال؟
"رد على سيد عبد الحفيظ والعقوبة لن تخفض".. مصدر يكشف مستجدات أزمة إمام عاشور
الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم