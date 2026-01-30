دكار- (أ ب)

اتهم رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني رؤساء فرنسا وبنين وساحل العاج بدعم الجماعات المسلحة التي هاجمت قاعدة تابعة لسلاح الجو في العاصمة في وقت مبكر من أمس الخميس.

وقال التلفزيون الحكومي إن أربعة جنود أصيبوا في الهجوم، بينما قتل 20 من منفذي الهجوم، واعتقل 11، عقب استجابة سريعة من الجو والبر.

وقال تشياني للتلفزيون الحكومي في وقت متأخر من أمس الخميس، "نُذكِر رُعاة هؤلاء المرتزقة وهم إيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا) وباتريس تالون (رئيس بنين) وألحسن واتارا (رئيس ساحل العاج)، لقد سمعناهم ينبحون بما يكفي، وعليهم الآن سماع زئيرنا". ولم يقدم دليلا لدعم اتهامه.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن منفذي الهجوم المجهولين الذين شنوا هجوما على نيامي، عاصمة النيجر، اقتربوا من مخزون اليورانيوم الذي كان نقل من منجم تابع لشركة أورانو الفرنسية.

وتقع المنشأة بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إنه جرى تخزين مسحوق اليورانيوم المركز المعروف باسم "يلوكيك" أوائل الشهري الجاري.

وأظهرت مقاطع فيديو يبدو أنها من مكان الحادث دوي انفجارات قوية وتوهج السماء في أعقاب الانفجارات التي بدأت حوالي منتصف الليل واستمرت نحو ساعتين في منطقة مطار ديوري هاماني الدولي في نيامي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.