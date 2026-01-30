إعلان

الذهب العالمي يتراجع بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:35 م 30/01/2026

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 5.14%، ليصل إلى نحو 5098 دولارًا للأونصة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج، "والأونصة تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24".

وخلال تعاملات اليوم، فقد الذهب العالمي نحو 91 دولارًا، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل سعر الأونصة حينها 5189 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى مستواه الحالي البالغ 5098 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب الذهب العالمي

