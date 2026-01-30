السيطرة على حريق شقة بالطابق الخامس في عقار بشبرا الخيمة

السيطرة على حريق شقة بالطابق الخامس في عقار بشبرا

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، في السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة مسطرد بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب الحريق في شقة سكنية بشارع المزين أمام مدافن مسطرد.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة إطفاء بهتيم، والرائد محسن شاهين، حيث جرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء مدعمة بسيارة إسعاف، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق.

وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو العقارات المجاورة، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الخامس من عقار مكون من 8 طوابق، ويضم شقة غرفتي نوم وصالة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.