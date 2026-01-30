إعلان

الجرام يفقد 350 جنيها.. الذهب يهبط للمرة الثانية خلال منتصف تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

01:50 م 30/01/2026 تعديل في 02:03 م

سعر الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 350 جنيهًا للجرام، بمنتصف تعاملات الجمعة 30-1-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4660 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5990 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6990 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7990 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 55920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79900 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 248489 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 399500 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.50% إلى نحو 5133 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

