ضبط قائد سيارة نقل ألقى مخلفات بناء بأحد محاور القاهرة

كتب : محمد الصاوي

02:04 م 30/01/2026

المتهم

كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بإلقاء مخالفات بناء، بأحد المحاور بالقاهرة معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "نقل قلاب" بدون لوحات خلفية ومطموسة اللوحات الأمامية، كما تم ضبط قائدها، وتبين أنه سائق بدون رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، حيث قام بإلقاء مخلفات البناء في المنطقة محل البلاغ. وعلى الفور، جرى رفع وإزالة المخلفات بمعرفة الجهات المختصة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

