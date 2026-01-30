محافظة المنيا تُنفذ حملة "أنت أقوى من المخدرات" لسائقي النقل (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مبادرة "توصل بالسلامة" تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية سائقي المحافظة بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفي إطار الخطة القومية للصندوق لخلق بيئة مجتمعية آمنة وخالية من الإدمان، وتعزيز قيم الوعي والمسؤولية أثناء القيادة.

واستهدفت فعاليات المبادرة أكثر من 4000 سائق بمختلف مواقف النقل بالمحافظة، حيث تضمنت التعريف بخدمات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتأكيد على أن العلاج متاح مجانًا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن رقم 16023، إلى جانب توضيح الأضرار الصحية والنفسية للمواد المخدرة، وتأثيرها المباشر على أداء السائق أثناء القيادة، بما يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

وشملت الفعاليات توزيع مطبوعات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع السلوكيات الإيجابية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامة السائقين والمواطنين.

وشارك في تنفيذ فعاليات المبادرة كل من أسامة حسني مشرف إدارة مواقف المنيا، وأشرف عبد الفتاح مدير إدارة مشروع المواقف، ومحمد سعد مسؤول الكاميرات بالمواقف، وعلاء أحمد مسؤول الشؤون الإدارية، إلى جانب إسراء رفعت منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا.