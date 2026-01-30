إزالة 1047 حالة تعدِِ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 1047 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 28 لإزالة التعديات، التي بدأت في الفترة من 10 حتى 28 يناير الجاري.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، قامت بشن حملات مكبرة لإزالة هذه التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة 215 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وجهات الولاية بمساحة إجمالية بلغت 18,845 مترًا مربعًا، والتعامل مع 307 حالة من المتغيرات المكانية بمساحة 33,978 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى إزالة 525 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 18 فدانًا و21 قيراطًا.

وشدد المحافظ على استمرار المرور والمتابعة، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والإحالة إلى النيابة المختصة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية. كما وجه بالتنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد، مؤكّدًا أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض.