بالصور- انهيار جزئي لمنزل بحي الجزيرة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد حي الجزيرة وسط مدينة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، انهيارًا جزئيًا لمنزل غير مأهول بالسكان، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث انهيار جزئي لأحد المنازل بحي الجزيرة، وعلى الفور جرى توجيه قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث جرى فرض طوق أمني بمحيط المنزل المنهار، مع إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل التيار الكهربائي والمياه عن العقار، وإزالة المنزل كإجراء احترازي حفاظًا على أرواح وسلامة المارة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.