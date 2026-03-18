إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:25 م 18/03/2026

انقلاب ميكروباص ارشيفية

أصيب 16 شخصا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بالإسكندرية، قرب قرية "افريكانوا بارك"باتجاه المدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي عند كوبري العشرة آلاف قرب قرية أفريكانو بارك باتجاه الإسكندرية.

9 سيارات إسعاف

وانتقلت القيادات الأمنية مصحوبة بـ 9 سيارات إسعاف ورجال المرور إلى موقع الحادث، حيث فُرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين حركة السير.

المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المرور أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها بمنتصف الطريق.

وأسفرت الواقعة عن إصابة 16 من مستقلي السيارة، وجرى نقلهم فوريًا إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة والخضوع للفحوصات المطلوبة.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة السيولة المرورية للطريق الصحراوي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

