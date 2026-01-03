جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية

الأقصر - محمد محروس:

تفقد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في أول أيام انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي شملت جولة الإعادة بمحافظة الأقصر في دوائر إسنا والقرنة وأرمنت.

وأكد محافظ الأقصر الانتهاء من جميع التجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء آمنة ومنظمة، مشددًا على أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأن الهدف الأساسي هو توفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله عاشور، سكرتير عام محافظة الأقصر، وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية، حيث تابع المحافظ آليات التنسيق والربط بين غرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وأشار محافظ الأقصر إلى رفع درجة الاستعداد داخل اللجان الانتخابية، مشيدًا بفتح اللجان في مواعيدها المحددة وانتظام حركة الانتخابات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في سهولة ويسر دون معوقات.