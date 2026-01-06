جنوب سيناء تدعو الفائزين بالتجمعات التنموية لسداد مقدمات التعاقد

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن استكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية "أسبقية ثانية" من التجمعات التنموية، وذلك للمواطنين الفائزين، مع تحديد مواعيد سداد المبالغ المقررة واستكمال التعاقدات وفق الضوابط المعتمدة.

وأوضحت المحافظة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار جاء بناءً على الموافقات الواردة من الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، واستكمالًا لإعلان 28 مايو 2025، الخاص بتجمعات "الحمّة، السحيمي، النهايات، سهل القاع، إسلا وعريق.

وطالبت المحافظة، المواطنين الفائزين بالتجمعات التنموية بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية "أسبقية ثانية"، والصادر بشأنهم الموافقة من جهاز تنمية سيناء، التوجه لديوان المحافظة لسداد مبلغ 500 جنيه قيمة العقود المؤمنة، و120 ألف جنيه مقدم التعاقد، وذلك في موعد أقصاه الخميس الموافق 5 فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد يُعد عدولًا عن الطلب، ويترتب عليه إلغاء إجراءات التخصيص.

جدير بالذكر، أن محافظة جنوب سيناء تضم 7 تجمعات تنموية زراعية سكنية، أنشئت ضمن المشروع القومي لـ"زراعة مليون ونصف فدان"، بمساحة إجمالية بلغت 2850 فدانًا، وتشمل تجمعين في طور سيناء، وأربعة في رأس سدر، وتجمعًا واحدًا في سانت كاترين، وجرى تزويدها بمحطات تحلية، وشبكات صرف ومياه وكهرباء.

وتضمنت خطة التنمية بناء 570 منزلًا كامل التشطيب لمستحقين هذه التجمعات، إلى جانب مسجد، مدرسة، وحدة صحية، ملعب خماسي، و10 محلات بكل تجمع، وجرى بناء المنزل على مساحة 200 متر مربع، ويشمل 3 غرف وصالة، ومطبخ وحمام ومضيفة.

كل مواطن مستفيد يحصل على 5 أفدنة زراعية ومنزل، بمقدم تعاقد 120 ألف جنيه، على أن يُسدد باقي المبلغ بنظام التقسيط على 20 عامًا، مع فترة سماح حتى بداية الإنتاج.