أمن قنا يضبط الشاب المتهم بطعن والديه في قرية "القمانة"

قنا – عبدالرحمن القرشي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط الشاب المتهم في واقعة مقتل مُسن وإصابة زوجته بطعنات سلاح أبيض، داخل منزلهما بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وكان مُسن في العقد السابع من عمره، لقي مصرعه، فيما أُصيبت زوجته بعدة طعنات، اليوم، إثر اعتداء داخل مسكنهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ بمصرع مُسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة داخل منزلهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين مقتل مُسن يبلغ من العمر 74 عامًا، وإصابة زوجته، البالغة من العمر 62 عامًا، بطعنات متفرقة باستخدام سكين.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة نجلهما، ويبلغ من العمر 44 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي من ضبط المتهم، وبحوزته أداة الجريمة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما نُقلت المصابة لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

بآلة حادة.. شاب يُنهي حياة والده ويُصيب والدته في نجع حمادي بـ قنا