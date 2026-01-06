ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟
كتب- محمد عبدالهادي:
كشفت موقع ترانسفير ماركت العالمي، عن قائمة المدربين الأغلي للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، والتي يتواجد بها مدرب الفراعنة حسام حسن.
وتصدّر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة أغلى 10 مدربين من حيث الأجر السنوي، بينما جاء حسام حسن مدرب مصر في المركز الثامن.
ترتيب المدربين الأعلى أجرًا في كأس الأمم الأفريقية
فلاديمير بيتكوفيتش – الجزائر 135 ألف
هوجو بروس – جنوب أفريقيا 75 ألف
إيمرس فايي – كوت ديفوار 75 ألف
وليد الركراكي – المغرب 70 ألف
إيريك شال – نيجيريا 50 ألف
سيباستيان ديسابر – جمهورية الكونغو الديمقراطية 50 ألف
جيمس كواسي أبياه – السودان 48 ألف
حسام حسن – مصر 30 ألف
جيرنوت روهر – بنين 25 ألف
توم سانتفيت – مالي 20 ألف