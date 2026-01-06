مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : مصراوي

09:00 ص 06/01/2026
كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت موقع ترانسفير ماركت العالمي، عن قائمة المدربين الأغلي للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، والتي يتواجد بها مدرب الفراعنة حسام حسن.

وتصدّر البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمة أغلى 10 مدربين من حيث الأجر السنوي، بينما جاء حسام حسن مدرب مصر في المركز الثامن.

ترتيب المدربين الأعلى أجرًا في كأس الأمم الأفريقية

فلاديمير بيتكوفيتش – الجزائر 135 ألف

هوجو بروس – جنوب أفريقيا 75 ألف

إيمرس فايي – كوت ديفوار 75 ألف

وليد الركراكي – المغرب 70 ألف

إيريك شال – نيجيريا 50 ألف

سيباستيان ديسابر – جمهورية الكونغو الديمقراطية 50 ألف

جيمس كواسي أبياه – السودان 48 ألف

حسام حسن – مصر 30 ألف

جيرنوت روهر – بنين 25 ألف

توم سانتفيت – مالي 20 ألف





