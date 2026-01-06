مباريات الأمس
لتحديد منافس مصر.. موعد مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

11:04 ص 06/01/2026
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    منتخب بوركينا فاسو
  • عرض 7 صورة
    مدافع بوركينا فاسو ستيف ياجو
  • عرض 7 صورة
    بوركينا فاسو
  • عرض 7 صورة
    منتخب كوت ديفوار
  • عرض 7 صورة
    إيميرس فاي لاعب منتخب كوت ديفوار الأسبق
  • عرض 7 صورة
    إيميرس فاي لاعب منتخب كوت ديفوار الأسبق

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب مراكش، حيث يستضيف الصدام الكروي المرتقب بين منتخبي بوركينا فاسو وكوت ديفوار، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية.

على الجانب يترقب منتخب مصر نتيجة مباراة اليوم، حيث سيلتقي الفراعنة في دور ربع النهائي مع الفائز من لقاء بوركينا فاسو وكوت ديفوار.

موعد مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار عبر قناة beIN sports MAX 1.

كوت ديفوار وبوركينا فاسو منتخب بوركينا فاسو منتخب كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية

