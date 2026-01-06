مباريات الأمس
مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

11:26 ص 06/01/2026
نجح منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لحجز بطاقة التأهل رسميًا لدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب بنين بثلاثية.

وبعد التأهل لربع النهائي حصد الفراعنة مبلغ مالي ضخم، وفقًا للجوائز المالية التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للبطولة.

كم حصد منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

مع صعود المنتخب الوطني إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، ضمن الحصول على مبلغ 800 ألف دولار.

وبعد الفوز على منتخب بنين والتأهل إلى دور ربع النهائي ضمن الفراعنة الحصول على مليون و300 ألف دولار.

إقرأ أيضًا:

عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا

لتحديد منافس مصر.. موعد مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية الجوائز المالية أمم أفريقيا

