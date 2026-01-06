مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين

نجح منتخب مصر تحت قيادة مدربه حسام حسن، لحجز بطاقة التأهل رسميًا لدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الفوز على منتخب بنين بثلاثية.

وبعد التأهل لربع النهائي حصد الفراعنة مبلغ مالي ضخم، وفقًا للجوائز المالية التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للبطولة.

كم حصد منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟

مع صعود المنتخب الوطني إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025، ضمن الحصول على مبلغ 800 ألف دولار.

وبعد الفوز على منتخب بنين والتأهل إلى دور ربع النهائي ضمن الفراعنة الحصول على مليون و300 ألف دولار.

