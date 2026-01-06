إعلان

احتفالًا بأعياد الميلاد.. توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر

كتب : محمد محروس

11:30 ص 06/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفالًا بأعياد الميلاد.. توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر (2)
  • عرض 5 صورة
    احتفالًا بأعياد الميلاد.. توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر (4)
  • عرض 5 صورة
    احتفالًا بأعياد الميلاد.. توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفالًا بأعياد الميلاد.. توزيع ألف كيلو لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

نظمت جمعية الأورمان احتفالية كبرى استهدفت توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة القديس فرنسيس بحاجر الرزيقات قبلى، وكنيسة الراعي الصالح بالاقصر، وكنيسة القديس فلياؤوس السريانى القبطية بالبياضية، وذلك احتفالًا بالعام الميلادى الجديد 2026، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة عليهم، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد محمد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن الاحتفالية جاءت لمشاركة للإخوة الأقباط بأعيادهم، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبه عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمساندتهم للفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جمعية الأورما توزيع ألف كيلو لحوم توزيع لحوم على 500 أسرة بكنائس الأقصر كنيسة القديس فرنسيس بحاجر الرزيقات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
لتحديد منافس مصر.. موعد مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

لتحديد منافس مصر.. موعد مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية
صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
أخبار مصر

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس
" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
مصراوي ستوري

" لا تفضل الظهور".. 25 صورة لزوجة دونجا نجم الزمالك من حفل الزفاف
هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة
زووم

هدى الإتربي في فرنسا وهيفاء وهبي تخطف الأنظار.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)