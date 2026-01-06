الأقصر - محمد محروس:

نظمت جمعية الأورمان احتفالية كبرى استهدفت توزيع 1000 كيلو لحوم على 500 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بكنيسة القديس فرنسيس بحاجر الرزيقات قبلى، وكنيسة الراعي الصالح بالاقصر، وكنيسة القديس فلياؤوس السريانى القبطية بالبياضية، وذلك احتفالًا بالعام الميلادى الجديد 2026، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر.

جاء ذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وإدخال البهجة عليهم، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال السيد محمد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن الاحتفالية جاءت لمشاركة للإخوة الأقباط بأعيادهم، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وإدخال البهجة والسرور عليهم.

من جانبه عبر الأخوة المسيحيين عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لمساندتهم للفئات الأكثر احتياجا وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم .‏

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا، مؤكدا أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة الأقصر، نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.