سياسي سعودي: المساس بمداخل البحر الأحمر خطُ أحمر لمصر والسعودية

علق المحلل السياسي السعودي محمد صالح الحربي على زيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة، إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أمس الاثنين. قائلا: " إن العلاقات بين السعودية ومصر تقوم على كون كل منهما عمقًا استراتيجيًا للآخر".

وأوضح الحربي، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن القاهرة والرياض تمثلان "الجناحين اللذين تطير بهما الأمة نحو التقدم والرقي"، في ظل تسارع المتغيرات الدولية، لافتًا إلى أن العالم يشهد تحولات متسارعة باتجاه نظام متعدد الأقطاب، مع تراجع النفوذ الأمريكي لصالح قوى صاعدة مثل الصين وروسيا.

وأشار إلى أن هذه التحولات تفرض ضرورة تنسيق المواقف بين "أقوى دولتين عسكريًا في منطقة الشرق الأوسط"، منوهًا بأن مصر والسعودية، وفق تصنيف "جلوبال فاير باور"، تندرجان ضمن أقوى عشر دول عالميًا في مجال القوة الجوية.

وبيّن أن مصر تمثل "محورًا استراتيجيًا رئيسيًا" في شمال الشرق الأوسط، فيما تتمتع السعودية بإطلالة على أهم الممرات البحرية الحيوية، سواء في الخليج العربي أو البحر الأحمر، ما جعلها "نقطة ارتكاز والتقاء بين الشرق والغرب". وأكد أن التكامل بين الثقل السكاني المصري والإمكانات السعودية سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي للبلدين.

وشدد الحربي على أن أي محاولات للسيطرة على مداخل البحر الأحمر تُعد "خطًا أحمر"، موضحًا أن الصومال يمثل عمقًا استراتيجيًا مطلًا على البحر الأحمر، ويمتد تأثيره إلى السعودية واليمن ومصر. واعتبر أن الحديث عن اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" بهدف إيجاد موطئ قدم لها في المنطقة، يمثل تغلغلًا خطيرًا في مياه البحر الأحمر.

وأضاف أن اليمن كان، في وقت سابق، عرضة لمشروعات انقسام وتفتيت من شأنها إتاحة الفرصة لإسرائيل للسيطرة على مداخل البحر الأحمر، مؤكدًا أن ذلك يشكل تهديدًا مباشرًا للعمق الاستراتيجي لمصر والسعودية، الممتد جنوبًا إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وشمالًا إلى قناة السويس والبحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى المحيط الأطلسي.