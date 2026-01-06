إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

09:39 ص 06/01/2026 تعديل في 09:39 ص

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3975 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5115 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6815 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68150 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 211946 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 4459 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

