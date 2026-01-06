يتبقى مقعدان.. المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

موقف إنساني من ياسر إبراهيم بعد حصوله على أفضل لاعب في مباراة مصر وبنين

ضمنت 6 منتخبات تأهلها إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، حتى الآن، مع تحديد طرفي مباراتين في الدور المقبل، على أن يتم حسم المقاعد المتبقية، مساء اليوم.

كان منتخب السنغال أول من حجز مقعده في ربع النهائي، بعد الفوز على السودان بنتيجة 3-1، كما ضمنت مالي هي الأخرى مكانها بعد الفوز على تونس بركلات الترجيح، وتأهل المنتخب المغربي، صاحب الأرض، إلى الدور التالي، بعد الفوز على تنزانيا بنتيجة 1-0.

ثم انضمت الكاميرون إلى قائمة المتأهلين إلى ربع النهائي، بعد فوزها المثير على جنوب أفريقيا بنتيجة 2-1، وتأهلت مصر بعد الفوز على بنين بنتيجة 3-1، ولحقت بها نيجيريا التي فازت على موزمبيق برباعية نظيفة.

وتلتقي الجزائر مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم، بينما يواجه حامل اللقب ساحل العاج بوركينا فاسو.

ستقام مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 يومي الجمعة 9 يناير والسبت 10 يناير، على أن تتجه المنافسة نحو المباراة النهائية في 18 يناير.

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 (حتى الآن):

السنغال

مالي

المغرب

الكاميرون

مصر ضد (الفائز من مباراة ساحل العاج ضد بوركينا فاسو)

نيجيريا ضد (الفائز من مباراة الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية)

مباريات ربع النهائي المؤكدة:

مالي ضد السنغال – الجمعة 9 يناير

الكاميرون ضد المغرب – الجمعة 9 يناير

مصر ضد (الفائز من مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو) – السبت 10 يناير

نيجيريا ضد (الفائز من مباراة الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) – السبت 10 يناير