كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن المتهم بقتل والده وإصابة والدته بطعنات سلاح أبيض، داخل منزلهما بقرية القمانة التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، يعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم عقب ارتكاب الواقعة، بعد تلقي إخطار من مركز شرطة نجع حمادي يفيد بورود بلاغ بمصرع مُسن وإصابة زوجته بطعنات آلة حادة داخل منزلهما بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة مُسن بها عدة طعنات، فيما أُصيبت زوجته بطعنات متفرقة، وتم نقل الجثمان والمصابة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وأوضحت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو نجل المجني عليهما، وأنه مريض نفسي ويتلقى العلاج منذ سنوات، وجرى اقتياده إلى ديوان مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وكلفت وحدة المباحث بسرعة التحري حول ملابسات الحادث وبيان أسبابه.