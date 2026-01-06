القبض على عاطل بحوزته 250 طربة حشيش في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضايا مخدرات وبحوزته كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وذلك خلال ترويجها على عملائه بمدينة كفر الشيخ.

كانت معلومات وردت إلى العقيد حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، تفيد باتجار المدعو "أحمد.س.ا.أ"، 24عامًا، عاطل، ويقيم بمركز سيدي سالم في جوهر الحشيش المخدر، ويروجها على عملائه من المدمنين وتجار المخدرات فيما تبين من فحص سجله الأمني أنه سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات.

وبعد العرض على اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بإجراء التنسيق مع مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ لضبط المتهم، تحت إشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، بعد ثبوت التحريات صحة ما ورد من معلومات.

شُكلت حملة أمنية مكبرة ضمت كل من المقدم حامد القرضاوي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا، والمقدم محمد أبوشعيشع، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، لضبط المتهم.

جرى ضبط المتهم، وبحوزته 250 طربة حشيش، وسلاح أبيض "مطواه"، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي 750 جنيه، وميزان حساس، وسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ل د ص 4518 خلال قيادته إياها.

ألقي القبض على المتهم واقتيد إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ و بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة الحشيش بقصد الإتجار وتوزيعها على عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين المحمول لتسهيل الاتصال على عملائه من تجار المواد المخدرة، والميزان الحساس، والسيارة الملاكي لاستخدامهما في نشاطه الغير مشروع.

وتحرر بذلك المحضر رقم 115 لسنة 2026 جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.