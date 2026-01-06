عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

انتزع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على بنين بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار حامل اللقب وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي.

طريق مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وفي حالة الفوز يتأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة مالي والسنغال في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يتأهل الفائز من مباراة المغرب والكاميرون إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من مباراتي نيجيريا و(الفائز من الجزائر والكونغو الديمقراطية)، ويتأهل الفائز لمواجهة مصر في حال وصولها في النهائي.

مباريات ربع النهائي:

مالي ضد السنغال – الجمعة 9 يناير

الكاميرون ضد المغرب – الجمعة 9 يناير

مصر ضد (الفائز من مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو) – السبت 10 يناير

نيجيريا ضد (الفائز من مباراة الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) – السبت 10 يناير