مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

عقبة حامل اللقب.. طريق منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

11:11 ص 06/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر ينهي تدريباته الجماعية استعداداً لبنين (12)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتزع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على بنين بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كوت ديفوار حامل اللقب وبوركينا فاسو، في دور ربع النهائي.

طريق مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب مصر الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو، في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، وفي حالة الفوز يتأهل إلى نصف النهائي ليضرب موعدا مع الفائز من مباراة مالي والسنغال في نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يتأهل الفائز من مباراة المغرب والكاميرون إلى نصف النهائي، ليواجه الفائز من مباراتي نيجيريا و(الفائز من الجزائر والكونغو الديمقراطية)، ويتأهل الفائز لمواجهة مصر في حال وصولها في النهائي.

مباريات ربع النهائي:

مالي ضد السنغال – الجمعة 9 يناير

الكاميرون ضد المغرب – الجمعة 9 يناير

مصر ضد (الفائز من مباراة ساحل العاج وبوركينا فاسو) – السبت 10 يناير

نيجيريا ضد (الفائز من مباراة الجزائر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية) – السبت 10 يناير

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر نهائي أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منافس مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"أمم أفريقيا ودوري إنجليزي".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تغيّب عصام صاصا عن جلسة محاكمته في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

تغيّب عصام صاصا عن جلسة محاكمته في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
مصراوى TV

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
أخبار مصر

ارتدوا الملابس الشتوية الثقيلة.. الأرصاد تحذر من الانخداع في درجات الحرارة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)