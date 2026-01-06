إعلان

صور.. الزراعة تبدأ تعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس

كتب : محمد نصار

10:47 ص 06/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (4)
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (2)
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (3)
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (5)
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (6)
  • عرض 7 صورة
    تحصين الكلاب (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المرحلة الميدانية الأولى للحملة القومية لتعقيم وتحصين الكلاب الحرة، بالشوارع والميادين، وذلك بمنطقة عين شمس، بمحافظة القاهرة، وذلك تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية "مصر خالية من السعار 2030"، في خطوة استراتيجية تعكس تحولًا نوعيًا في ملف التعامل مع ملف الحيوانات الضالة.

تأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتبني حلول علمية ومستدامة تضمن أمن المواطن وسلامة البيئة في آن واحد.

وجاء اختيار منطقة عين شمس كنقطة انطلاق للحملة، باعتبارها من أكثر المناطق التي وردت منها شكاوى متعلقة بهذا الأمر، وذلك بهدف التدخل المبكر للحد من الظاهرة وتقليل المخاطر الصحية، المرتبطة بها.

من جهته، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة انتقلت بهذه الحملة من مرحلة "إدارة الأزمات" إلى مرحلة "الحلول الجذرية" عبر منهجية عالمية، كما تمثل نموذجًا للتعاون والتنسيق المشترك، حيث تُنفذ الحملة تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالتعاون مع الاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان (المشهر برقم 1242 لسنة 2025)، بما يجسد تلاحم مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لتطبيق معايير الرفق بالحيوان الدولية.

وأكد "فاروق"، أن هذه المرحلة هي مجرد حجر الزاوية، حيث سيتم تعميم التجربة تباعًا في كافة محافظات الجمهورية وفق جدول زمني محدد، وصولًا لهدف "مصر خالية من السعار" بحلول عام 2030.

وكشفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نجاح الفرق الميدانية، والتي تم تنسيقها من خلال الإدارة العامه للرفق بالحيوان والتراخيص في الهيئة، حيث حققت في يومها الأول معدلات إنجاز ملموسة، شملت: تحصين 293 كلبًا حرًا ضد مرض السعار، فضلًا عن نقل 25 كلبًا إلى مقرات "الشلاتر" التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات الرفق بالحيوان لإجراء عمليات التعقيم الجراحي، تمهيدًا لإعادة إطلاقها في بيئتها الأصلية لضمان التوازن البيئي ومنع دخول حيوانات غير محصنة للمنطقة.

وعلى هامش فعاليات الحملة، أطلقت الإدارة العامة للإرشاد البيطري بالهيئة، حملة توعية ميدانية مكثفة لسكان المنطقة، استهدفت تصحيح المفاهيم حول طرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة، بما يضمن خلق بيئة متعايشة وآمنة.

اقرأ أيضًا:

الايجار القديم.. ننشر شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

متى يبدأ مجلس النواب الجديد أعماله؟.. القانون يُجيب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحصين الكلاب عين شمس الزراعة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟
رياضة عربية وعالمية

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
أخبار مصر

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الثلاثاء

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
مصراوى TV

هل حظر السوشيال ميديا عن أطفال مصر سهل التنفيذ؟.. خبير أمن سيبراني يجيب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 6-1: نصيحة لهذا البرج.. وأموال وحب لهؤلاء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)