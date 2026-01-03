رئيس مياه القليوبية يتفقد المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي في طوخ

جولة الإعادة.. إقبال في الفترة المسائية على لجان دائرة المنتزه بالإسكندرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة تفقدية بعدد من المناطق غير المخدومة بخدمة الصرف الصحي بمركز طوخ، يرافقه المهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مد خدمات الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد عزبة أبو عبيد بمنشية العمار، ومنطقة القنطرة ببلتان، ومنطقة الشيخ عزازي بالعبادلة، للوقوف على الأوضاع الحالية بهذه المناطق، ودراسة إمكانية توصيل خدمة الصرف الصحي لها، تمهيدًا لإعداد الدراسات التصميمية اللازمة ووضع الحلول الفنية المناسبة، بما يحقق الاستدامة البيئية ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للأهالي.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، أهمية التنسيق الكامل بين شركة مياه القليوبية والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، للإسراع في الانتهاء من الدراسات الفنية والتصميمية لتلك المناطق، تمهيدًا لإدراجها ضمن خطط التنفيذ في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على مختلف المناطق.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس شركة مياه القليوبية أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 6 بوصة بقرية كوم الأطرون، والتي يتم تنفيذها تنفيذًا ذاتيًا بمعرفة فرع طوخ، بهدف زيادة كميات المياه المنتجة وتحسين ضغوط المياه بالقرية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحد من شكاوى ضعف المياه.