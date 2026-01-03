محافظ أسوان يوجه بإجهاض محاولات استغلال الانتخابات في البناء المخالف

أسوان - إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على استمرار الجهود المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكداً أن المحافظة تضرب بيد من حديد ضد أي محاولات للبناء العشوائي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ عدم التهاون إطلاقاً مع المخالفين، خاصة أولئك الذين يحاولون استغلال فترة انشغال الأجهزة التنفيذية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب للقيام بأعمال بناء مخالفة.

وأوضح "كمال" أنه أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المحليات برفع درجة الجاهزية والرصد الميداني، وإجهاض أي محاولة تعدٍ وإزالتها في المهد فوراً.

وفي تحرك ميداني سريع، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بقيادة المهندس إبراهيم سليمان، في تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍ بمنطقة حي "الإسكان المميز".

وأسفرت الحملة عن هدم مبانٍ من الطوب الأبيض على مساحة 150 م2 قبل اكتمالها، وذلك بمشاركة فنيي وعاملي حي جنوب.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدي، من وقف أعمال بناء مخالفة بقرية "الشطب"، حيث تمت الإزالة الكلية للمبنى المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين لضمان عدم تكرار المخالفة.