محافظ أسوان: التصويت في انتخابات النواب واجب وطني ودستوري (صور)

بالصور- محافظ البحيرة تتفقد عددًا من اللجان بجولة الإعادة لانتخابات النواب

أسوان - إيهاب عمران:

أجرى اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية، والتأكد من انتظامها في اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومي 3 و4 يناير الجاري.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، واللتين تُعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتستقبل ما يقرب من 840 ألفًا و731 ناخبًا وناخبة داخل ثلاث دوائر انتخابية.

وأكد محافظ أسوان أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي يعكس درجة الوعي السياسي، ويجسد الحرص الحقيقي على مستقبل الوطن، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو شكوى حال وجود أي تجاوزات أو اختراقات، وذلك من خلال اللجان العامة، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وأكد أن دور الجهاز التنفيذي يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي الكامل خارج اللجان، بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة، وهو ما يعكس جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري على الوجه الأكمل.

ويُذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألفًا و851 ناخبًا وناخبة، بينما تضم الدائرة الثالثة بمركز نصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالي طاقة تصويتية 81 ألفًا و745 ناخبًا وناخبة، فيما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألفًا و135 ناخبًا وناخبة.