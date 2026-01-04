بلا شكاوى.. غلق 489 لجنة بالمنيا وبدء فرز "إعادة النواب"

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، إغلاق أبواب 489 لجنة فرعية موزعة على الدوائر الخمس بالمحافظة، معلنًا بذلك انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، ومؤكدًا من داخل غرفة السيطرة والتحكم بديوان المحافظة أن العملية الانتخابية مرت بسلام ودون رصد أي شكاوى.

بدء الحصر العددي

انطلقت عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية فور إغلاق الصناديق والتأكد من خلو اللجان من الناخبين، وذلك تمهيدًا لتجميع الأرقام وإرسالها إلى اللجنة العامة بكل دائرة، المنوط بها إعلان نتائج الحصر العددي للأصوات بشكل رسمي فور الانتهاء من التجميع.

3 ملايين صوت وتأمين شامل

جرت المنافسة في هذه الجولة على كتلة تصويتية ضخمة، حيث يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الدوائر الخمس 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين، توزعوا على 377 مقرًا انتخابيًا.

أديرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبدعم ميداني من عناصر الشرطة المدنية التي تولت تأمين اللجان من الخارج لضمان سلامة الناخبين.