انزلقت بين الرصيف والعربة.. إصابة طفلة حاولت اللحاق بقطار كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيبت طفلة في العقد الثاني من عمرها، اليوم الأحد، بإصابات بالغة وكسور، إثر سقوطها في الفجوة الفاصلة بين رصيف المحطة وجسم القطار، وذلك أثناء محاولتها استقلال القطار عقب تحركه بمحطة "إبشان" الواقعة بنطاق مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ.

تفاصيل "اللحاق" بالقطار 884

كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها رجال قسم شرطة النقل والمواصلات، أن الحادث وقع عندما حاولت "مريم.ا.ع.ا" (15 عامًا)، المقيمة بقرية إبشان، اللحاق بالقطار رقم 884 العامل على خط "كفر الشيخ - شربين" أثناء مغادرته المحطة. وأثناء المحاولة، انزلقت قدماها وسقطت في المنطقة الخطرة ما بين الرصيف والقطار المتحرك، مما عرضها لإصابات مباشرة.

كسر بالقدمين وتحرك طبي

تلقى قسم شرطة النقل والمواصلات إشارة عاجلة من نقطة شرطة المحطة تفيد بوقوع الحادث.

تم نقل الطفلة المصابة إلى مستشفى بيلا المركزي لإنقاذها، وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي، تبين إصابتها بكسر في كلتا القدمين، فضلًا عن سحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.