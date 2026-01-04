موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

"بسبب ركلة جزاء".. اعتراضات قوية من الجهاز الفني لتنزانيا على حكم مباراة

حقق منتخب الكاميرون الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن منتخب الكاميرون بهذا الفوز الصعود إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب الذي تأهل بالفوز على تنزانيا اليوم.

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره تنزانيا اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة المغرب والكاميرون

وتقام مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكاميروني، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

أهلي جدة السعودي يعلن ضم أولى صفقاته الشتوية

هل يتمرد الجميع؟.. قرار مفاجئ للاعبي الزمالك قبل العودة للتدريبات