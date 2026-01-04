مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

1 0
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

1 2
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

فولهام

2 2
17:15

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

1 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

5 1
17:15

ريال بيتيس

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

11:06 م 04/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (8) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (9) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (10) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (12) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    لمغرب وتنزانيا (16) (1)
  • عرض 10 صورة
    المغرب وتنزانيا

حقق منتخب الكاميرون الفوز على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وضمن منتخب الكاميرون بهذا الفوز الصعود إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ليضرب موعدا مع منتخب المغرب الذي تأهل بالفوز على تنزانيا اليوم.

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره تنزانيا اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، بنتيجة هدف دون مقابل.

موعد مباراة المغرب والكاميرون

وتقام مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الكاميروني، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب والكاميرون موعد مباراة المغرب والكاميرون بطولة أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

