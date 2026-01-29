يخوض أحمد عبد الوارث خاطر، 47 عامًا، مدرس من قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، واحدة من أدق وأصعب المعارك الطبية في حياته، بعد دخوله غرفة العمليات بأحد المستشفيات المتخصصة في أبوظبي، لإجراء جراحة معقدة تشمل زراعة رئتين يعقبها تدخل جراحي بالقلب المفتوح، في عملية نادرة يشارك فيها نحو 50 طبيبًا ومساعدًا.

وبحسب شقيقه عبدالله، الذي أوضح لموقع "مصراوي"، أن المتبرع متطابق طبيًا، وبدأ الفريق الطبي بالفعل المرحلة الأولى من الجراحة، وسط دعوات واسعة من أهالي المنوفية ومحبي المريض بأن تمر الساعات المقبلة بسلام، حيث من المتوقع أن تستغرق العملية ما بين 6 إلى 8 ساعات متواصلة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى إصابة أحمد خاطر بتليف رئوي كامل، وهو المرض الذي أنهك جسده خلال الأشهر الماضية، وأكد الأطباء أن علاجه الوحيد يتمثل في زراعة رئتين، وهي جراحة لا تُجرى داخل مصر وتحتاج إلى إمكانيات طبية عالية وتكلفة مالية باهظة.

وكانت قصة "مدرس المنوفية"، تصدرت المشهد الإنساني منذ سبتمبر الماضي، بعد إطلاق حملة تبرعات واسعة لعلاجه، شهدت تفاعلًا كبيرًا من أبناء المحافظة ومصريين بالخارج، وأسفرت عن جمع نحو مليون و105 آلاف درهم إماراتي، بما يعادل قرابة 15 مليون جنيه مصري، لتغطية تكلفة العملية ومصروفات السفر والإقامة والفحوصات الطبية.

وقال عبد الله عبد الوارث، شقيق المريض، إن الأسرة عاشت لحظات قاسية بين الأمل والخوف خلال رحلة العلاج، مؤكدًا أن وصول شقيقه إلى أبوظبي مثّل نقطة تحول حقيقية بعد اكتمال المبلغ المطلوب، وخضوعه لسلسلة طويلة من التحاليل والفحوصات الدقيقة تمهيدًا للجراحة.

وأضاف أن أحمد خاطر وصل إلى مطار أبوظبي برفقة شقيقه طارق، وكان في استقباله عدد من أبناء الجالية المصرية، في مشهد إنساني مؤثر يعكس حجم التضامن الشعبي الذي أحاط بالقضية منذ بدايتها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية كانت مستقرة عند نقله مباشرة إلى المستشفى.

وتتواصل حاليًا دعوات الأسرة والأصدقاء وأهالي المنوفية بأن تتكلل العملية بالنجاح، وأن يمنّ الله على أحمد خاطر بالشفاء، ليعود إلى أسرته وتلاميذه بعد رحلة ألم طويلة، تحولت خلالها قصته إلى نموذج حي للتكافل الإنساني والدعم الشعبي الصادق.

